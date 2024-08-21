Німеччина звинуватила РФ в імперіалізмі та саботуванні перемовин

Тим, хто саботує мирні переговори, є Росія, а не Україна.﻿ Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Себастьян Фішер, повідомляє Укрінформ.

Дипломат зазначив, що Україна абсолютно відкрита для переговорів, це Росія їх відкидає, зокрема, вона відхилила запрошення до наступного мирного саміту, «що само собою говорить про її (так звану – ред.) «готовність».

«Якщо послухати заяви з Москви, там не можна почути жодної готовності до мирних переговорів, ба більше вони вимагають анексії кількох українських регіонів, які навіть не контролюють… Якщо дійде до мирних переговорів, Україна повинна бути достатньо сильною, щоби їх вести, а для цього потрібна, зокрема, зброя» , - зазначив Фішер.

При цьому він нагадав, що Росія може цю війну завершити в будь-який момент, коли виведе свої війська.