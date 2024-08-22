ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Кремль розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на обґрунтування для своєї внутрішньої аудиторії, чому Росія віддає перевагу утриманню ініціативи на сході України, а не негайному виведенню українських військ з Курської області, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російські урядові джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, повідомили російському виданню "Медуза", що Кремль активно намагається переконати російське суспільство прийняти обмежену українську присутність у Курській області як "нову норму" і применшити значення перебування там українських військ.

Джерела зазначили, що Кремль використовуватиме пропаганду, щоб заохотити росіян зачекати, поки російські війська повернуть собі ці території після "неминучої" поразки України на сході України.

Джерела також додали, що Кремль перенаправляє занепокоєння росіян щодо Курської області, заклопотавши суспільство кампаніями з надання гуманітарної допомоги постраждалим жителям Курської області, і відзначили, що Кремль вирішив не скасовувати майбутні вибори губернатора Курської області, заплановані на вересень, щоб звести до мінімуму паніку в регіоні.

Російська Центральна виборча комісія, однак, вирішила відкласти місцеві вибори в семи районах Курської області, які постраждали від бойових дій, через ризики для безпеки.

Російські державні ЗМІ почали все частіше зображати Курську область та її мешканців як таких, що підтримують російські військові зусилля в Україні, незважаючи на деякі незначні порушення у повсякденному житті мешканців у воєнний час.

Російські державні телеканали, зокрема, висвітлюють операцію України в Курській області як обмежену, активно протиставляючи її російському просуванню в напрямку Покровська, яке російські ЗМІ зображують як велику перемогу.

Можливо, Кремль використовує цю кампанію з повідомленнями, щоб дати собі час і простір, щоб відповісти на українську операцію після досягнення своїх наступальних цілей на сході України.

Джерела в російському уряді повідомили "Медузі" , що Кремль спочатку був шокований і стурбований вторгненням України в Курську область, але заспокоївся протягом тижня, оскільки українські війська просувалися далеко від більш густонаселених регіональних центрів, таких як Курськ.

Всі опитані "Медузою" офіційні особи висловили впевненість, що бої в Курській області триватимуть у нинішньому масштабі протягом місяців, вказуючи на те, що Кремль, можливо, не поспішає вибивати українські сили з регіону, а натомість продовжить віддавати перевагу своїм наступальним операціям у східній Україні.

Путін, зокрема, вимагає, щоб Росія навела лад у Курській області, не жертвуючи стабільністю свого режиму, не зменшуючи пріоритетів наступу на сході України і не звільняючи своїх некомпетентних, але лояльних лейтенантів.

ISW зазначає, що результати такої стратегії ще занадто рано прогнозувати. Джерела "Медузи" також зазначають, що Кремль розглядав необхідність нової хвилі мобілізації на початку вторгнення, але російський Кабінет міністрів і пов'язані з Кремлем бізнесмени одразу ж виступили проти загальної мобілізації через постійний дефіцит робочої сили в Росії - хоча неясно, чи розглядав Кремль цей аргумент.

Ключові висновки ISW за 21 серпня: