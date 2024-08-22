Трамп вперше виступив перед виборцями за куленепробивним склом

Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів зустріч зі своїми виборцями просто неба, де критикував своїх політичних опонентів стоячи за куленепробивним склом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Los Angeles Times.

Трамп під час виступу назвав "огидним" експрезидента США Барака Обаму та звинуватив чинного лідера Білого дому Джо Байдена та його віцепрезидентку Камалу Гарріс у "смертоносному" виводі військ з Афганістану та розв’язанні війн в Україні та на Близькому Сході.

"Обама стріляв у вашого президента, і Мішель теж", заявив політик. Крім того, Трамп звинуватив експрезидента США та його дружину в тому, що вони "переходять на особисте".

Як повiдомлялось, 19 серпня Трамп заявив, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його конкурентки Камали Гарріс.