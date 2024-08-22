Зеленський відвідав прикордоння Сумської області та провів нараду з Сирським

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні території Сумської області. Глава держави провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомлення Зеленського у Facebook.

Зеленський зібрав нараду з головкомом ЗСУ та начальником Сумської ОВА Володимиром Артюхом.

Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема про найскладніші ділянки. Головнокомандувач повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках, а також про Курську операцію.

"У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Голова Сумської ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Зазначається, що спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних.

"Окрема увага - координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області", - зазначив Зеленський.

Що відбувається у Курській області

Як відомо, 6 серпня росіяни поскаржилися на прорив кордону у Курській області. Російська влада намагалася применшити хід бойових дій. Втім, у мережі публікували відео українських військових з російських населених пунктів.

Через тиждень після прориву Сили оборони підтвердили, що проводять наступальну операцію. ЗСУ вдалося взяти під контроль місто Суджа, де знаходяться газовимірювальна станція, через яку йде транзит російського газу в Європу.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, українські сили просунулися від 28 до 35 км вглиб оборони ворога у Курській області.

Також Україна створила у Курській області військову комендатуру та планує відкрити гуманітарний коридор.

Сьогодні, 22 серпня, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що у Курській області частина військ РФ можу бути у котлі.