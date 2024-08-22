Кличко розповів, коли планується відкриття синьої гілки метро

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" перебувають на завершальному етапі, поновити рух поїздів планують на початку осені, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні почали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень.

Також Кличко повідомив, що невдовзі буде проведено благоустрій території на місці будмайданчика, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів)" , - зазначив мер.

Також, за його словами, наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. В тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга.

Перед повноцінним відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

"Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені", - запевнив Кличко.

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