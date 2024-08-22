Рада узгодила виноградне законодавство з міжнародними стандартами

Верховна Рада України прийняла закон "Про виноград та продукти виноградарства", який приводить у відповідність норми галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, додавши, що ініціативу підтримали 311 нардепів.

Так, основна мета закону - приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень Регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства.

Так, основні положення закону передбачають:

Уніфікацію термінів, визначень, класифікації сортів винограду та вимог до виробництва виноробної продукції, а також енологічних практик відповідно до стандартів ЄС. Введення вимог до виробництва та обігу вин з географічними зазначеннями, аналогічних правилам країн ЄС. Захист географічних зазначень на території України. Введення нових термінів і визначень згідно з європейськими стандартами. Створення єдиного державного реєстру виноградарства та виноробства. Можливість державної підтримки виноградарства та виноробства. Впровадження правил маркування та представлення виноробної продукції. Запровадження контролю якості на всіх етапах виробництва вина — від виноградника до готового продукту, визначення контролюючих органів та санкцій за порушення.

Очікувані результати:

Громадяни отримають доступ до якісної продукції, виробленої за міжнародними стандартами, що має особливі властивості завдяки природним умовам.

Створення нових робочих місць у сільській місцевості та сприяння розвитку бізнесу.

Покращення здоров'я населення завдяки безпечній та якісній продукції, виготовленій за міжнародними нормами.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.