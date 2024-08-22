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Рада узгодила виноградне законодавство з міжнародними стандартами

Рада узгодила виноградне законодавство з міжнародними стандартами
Фото: sluga-narodu.com

Верховна Рада України прийняла закон "Про виноград та продукти виноградарства", який приводить у відповідність норми галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, додавши, що ініціативу підтримали 311 нардепів.

Так, основна мета закону - приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень Регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства.

Так, основні положення закону передбачають:

  1. Уніфікацію термінів, визначень, класифікації сортів винограду та вимог до виробництва виноробної продукції, а також енологічних практик відповідно до стандартів ЄС.
  2. Введення вимог до виробництва та обігу вин з географічними зазначеннями, аналогічних правилам країн ЄС.
  3. Захист географічних зазначень на території України.
  4. Введення нових термінів і визначень згідно з європейськими стандартами.
  5. Створення єдиного державного реєстру виноградарства та виноробства.
  6. Можливість державної підтримки виноградарства та виноробства.
  7. Впровадження правил маркування та представлення виноробної продукції.
  8. Запровадження контролю якості на всіх етапах виробництва вина — від виноградника до готового продукту, визначення контролюючих органів та санкцій за порушення.

Очікувані результати:

  • Громадяни отримають доступ до якісної продукції, виробленої за міжнародними стандартами, що має особливі властивості завдяки природним умовам.
  • Створення нових робочих місць у сільській місцевості та сприяння розвитку бізнесу.
  • Покращення здоров'я населення завдяки безпечній та якісній продукції, виготовленій за міжнародними нормами.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

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