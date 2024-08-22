Президент Молдови Санду заявила, що балотуватиметься на другий термін

Чинний президент Молдови Майя Санду офіційно оголосила, що балотуватиметься на другий термін. Вибори відбудуться 20 жовтня.﻿ З посиланням на NewsMaker, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"У 2024 році ми ухвалимо найважливіше рішення для країни з моменту незалежності. Ми визначимо наш зовнішній курс на референдумі. Я впевнена, що наш народ обирає мир і свободу. Також у 2024 році ми обираємо президента. Моя програма зрозуміла: кращі умови для життя і взаєморозуміння" , - сказала Санду.

Як зазначає видання, вона балотуватиметься від своєї партії "Дія і солідарність" (PAS), однак на її логотипі немає згадки про партію. Гасло кандидатки - "Мая Санду для Молдови".

За інформацією NewsMaker, тепер ініціативну групу Маї Санду має зареєструвати Центрвиборчком. Після цього треба буде зібрати щонайменше 15 тисяч і щонайбільше 25 тисяч підписів у щонайменше половині адміністративно-територіальних одиниць. Тільки після цього ЦВК зможе офіційно зареєструвати Санду кандидаткою.

1 серпня у Молдові офіційно розпочалася президентська передвиборча кампанія. Вибори в країні відбудуться 20 жовтня.

Згідно з Конституцією країни, президент Молдови обирається на чотирирічний термін і вступає на посаду з дня складення присяги

Ще в грудні 2023 року Мая Санду заявила, що має намір балотуватися на другий президентський термін. Вона також закликала молдовський парламент розпочати підготовку до референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що кандидати на пост президента Молдови вперше складатимуть тест на знання державної мови.