В Угорщині почали виселяти українських біженців із Закарпаття - ЗМІ

В Угорщині почали виселяти з притулків для біженців громадян України із Закарпаття після ухвалення постанови уряду країни про обмеження допомоги для українців з неприфронтових регіонів. З посиланням на угорську службу Радіо Свобода, повідомляє Новое время.

Видання зазначає, що з притулків в місті Коч 21 серпня виселили 120 закарпатських ромів, які проживали в приватному притулку, субсидованому державою. Частина була вимушена ночувати на вулиці.

Напередодні в Угорщині набула чинності нова постанова уряду, яка посилює вимоги до біженців з України.

Згідно з новим законом, право на державну підтримку, яка охоплює безоплатне житло і базову щомісячну суму, зберігається тільки в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, у якому безпосередньо відбувалися бойові дії.

В Угорщині в цей час проживають понад 30 тисяч українських біженців. За оцінками ООН, через рішення уряду безкоштовне житло в Угорщині втратять 2−3 тисяч біженців, серед яких найбільш уразливими є представники ромської меншини із Закарпатської області.