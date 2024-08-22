Влада РФ заявила, що з Курщини виїхали до 130 тисяч людей

У Курській області наразі залишаються 19 тисяч жителів. Водночас щодо кількості тих, хто виїхав, російська влада наводить різні дані — від 115 до 133 тисяч людей, заявили на нараді російського диктатора Володимира Путіна з губернаторами прикордонних регіонів. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Йдеться про мешканців 8 районів, які підлягають евакуації. За словами губернатора Курської області Олексія Смирнова, там живуть 152 тисячі людей.

Смирнов заявляє, що станом на 22 серпня з області виїхали 133 тисячі місцевих, а 19 тисяч жителів досі залишаються вдома.

Також він прозвітував, що в розгорнутих владою РФ таборах тимчасового перебування нині перебувають понад 12 тисяч росіян.

Водночас перший віцепремʼєр росії Денис Мантуров наводить інші дані. Він вказує, що "з небезпечних районів відселено 115 тисяч людей". Також Мантуров назвав частину Курської області "зоною загострення".

Також на нараді прозвітував і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він доповів про соціально-економічну ситуацію у регіоні й зауважив, що вона "продовжує залишатися складною".

Нагадаємо, на цій же нараді Путін заявив, що питання безпеки Курської області, де під контроль ЗСУ перейшли понад 90 населених пунктів та 1000 км² території, є "проблемою" силових структур.

Також господар Кремля звинуватив ЗСУ у спробі завдати ударів по Курській АЕС у ніч на 22 серпня.