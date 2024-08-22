В Дні Прапора та Незалежності можливі ракетні удари, поліція повідомила про готовність

Найближчим часом у зв'язку із Днем державного прапора та Днем Незалежності російські окупанти можуть вдатися до масованих ракетних обстрілів України, правоохоронці готові реагувати. Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв, повідомляє Ліга.net.

За його словами, 23 та 24 серпня існує висока ймовірність завдання країною-агресором численних ракетних ударів по Україні, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки.

За словами Ахрамєєва, для забезпечення посиленої безпеки будуть залучені поліційні патрулі, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Нацполіція також закликає громадян самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час небезпеки, уникати контакту з підозрілими предметами та повідомляти поліцію про будь-які порушення правопорядку.