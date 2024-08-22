РосЗМІ пишуть, що "Кавказ", що горить пором у порту, затонув

Залізничний пором із паливом, який загорівся в російському порту "Кавказ" нібито через удар ЗСУ – затонув.﻿ Про це пише російське видання РБК з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю, повідомляє Українська правда.

"Пором, атакований ЗСУ в порту Кавказ, затонув, повідомили в оперштабі Краснодарського краю" , - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, на поромі, який називається "Конро Трейдер", перебували 30 цистерн із паливом.

Як повідомлялося раніше, в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки кажуть про удар української ракети.