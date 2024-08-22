Шмигаль окреслив напрямки політики щодо ветеранів

Кабмін реалізовує нову ветеранську політику, яка зосереджена на п'яти напрямках. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Ветеранському форумі, повідомляє Корреспондент.

Він нагадав, що рік тому уряд визначив контури нової ветеранської політики, а вже зараз втілює її у життя. Вона сконцентрована на наступних напрямках.

За словами Шмигаля, перший напрям - сервісна інфраструктура для українських захисників. Це запровадження нових послуг; діджиталізація ветеранських сервісів; інтеграція реєстрів; спрощення процедур; масштабування так званих "єдиних вікон" для ветеранів у ЦНАПах. Головний принцип - зручні та швидкі послуги без бюрократії.

Також в Україні підготують фахівців, які допомагатимуть воїнам адаптуватись до мирного життя. До кінця року планується навчити близько трьох тисяч таких фахівців.

"Формуємо мережу ветеранських просторів. В одній точці ветерани отримуватимуть юридичну, соціальну, інформаційну та інші види підтримки" , - зазначив прем'єр.

Другим напрямом нової ветеранської політики є умови для економічної активності захисників. Це насамперед стосується працевлаштування чи започаткування власного бізнесу. Вже сьогодні ветерани можуть отримати нову професію або вдосконалити знання через Центри профтехосвіти Держслужби зайнятості, через ваучери на навчання. Також для ветеранів передбачено допомогу на початок власного бізнесу в рамках програми єРобота.

Третій напрям, за словами Шмигаля, - це лікування та реабілітація. Планується відкрити у всіх регіонах сучасні Центри реабілітації для військовослужбовців та ветеранів. За зразком того, який зараз працює у Бородянці Київської області. Зараз діє послуга з психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх сімей. Також вони отримують відшкодування за планову стоматологічну допомогу. Для них передбачено безкоштовне зубопротезування.

Прем'єр розповів, що четвертий напрямок - це доступне житло для захисників. Торік 2,6 тисячі ветеранів отримали грошові компенсації на купівлю житла. Цього року на це передбачили 5,7 млрд гривень. Також ветерани можуть скористатися програмою єОселя. Позика під 7% на 20 років з мінімальним початковим внеском.

П'ятий напрямок - це вшанування подвигу українських військових. Одним з проектів є створення Національного військового меморіального цвинтаря. Для цього вже було визначено локацію.