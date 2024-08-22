РФ наближається до Покровська, місто готується до "нового етапу" - The Economist

Видання The Economist написало, що російська армія підсилює свої війська поблизу міста Покровськ та має стратегічну мету його захопити.﻿ З посиланням на The Economist, повідомляє Українська правда.

Видання пише, що Покровськ готується до нового "неприємного етапу війни". Росія розглядає його захоплення, як стратегічну мету, адже це місто відкриває плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя.

Як стверджують у статті, управління поліції та місцева адміністрація виїхали з міста, два супермаркети закрилися. Місцеві стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, дехто прислухається до закликів влади та евакуюється з міста.

"Відхід України з Авдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз російські війська перебувають за 10 км від міста" , - йдеться у матеріалі.

"Українське командування по-різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в десять разів більше. Інші вказують на російську тактику – невеликі атаки піхоти, керовані бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі краху лежить виснаження та проблеми з живою силою" , - пише видання.

The Economist також пише, що спершу, коли Україна почала наступальну операцію в Курській області, було сподівання, що Росія перемістить свої сили з Покровського напрямку, втім цього не сталося. Натомість РФ лише підсилила свої війська поблизу міста.