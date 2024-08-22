В Уряді Нідерландів заявили про кризу із притулком для біженців з України

У Нідерландах виникла криза із притулком для біженців, зокрема українців, які опинилися у важкій ситуації після закриття пункту в Утрехті, заявила міністерка з питань міграції та надання притулку Маржолейн Фабер. З посиланням на місцеву газету De Telegraaf, повідомляє Новое время.

«Утрехт більше не здатен впоратися з потоком українців» , — зазначила Фабер, додавши, що всі місця переповнені.

Втім, наразі міністерка не має правових підстав для офіційного оголошення кризової ситуації, пише De Telegraaf.

Газета припустила, що Фабер, ймовірно, готується ухвалити закон про тимчасову кризу з наданням притулку, проте цей закон може суперечити правилам ЄС.

Як зазначила газета De Telegraaf, центр прийому українських біженців в Утрехті планують відкрити знову лише після того, як у Нідерландах з’явиться більше місць для довгострокового розміщення біженців.

Водночас нідерландська телерадіокомпанія NOS пише, що кілька українських біженців, які прибули 22 серпня до колишнього притулку в Утрехті, отримали листа з порадою самостійно знайти місце для ночівлі.

«Якщо це неможливо, ми радимо вам спробувати в іншій країні» , — йдеться в листі.

За даними NOS, наразі лист більше не розповсюджується.