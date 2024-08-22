В деклараціях депутатів Миргородської та Кіровоградської міських знайшли недостовірні дані на мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції України завершило перевірку, в ході якої у деклараціях двох депутатів міських рад було виявлено недостовірні дані на загальну суму близько 23 мільйонів гривень. З посиланням на пресслужбу НАЗК, повідомляє Новое время.

Зазначається, що у декларації депутата Миргородської міської ради Полтавської області за 2021 рік було виявлено недостовірні відомості на суму понад 4,5 мільйона гривень.

Декларант подав недостовірну інформацію щодо 17 земельних ділянок, які перебувають у його власності. Також він не вказав у декларації транспортний засіб, залишки коштів на банківських рахунках, відкритих на його ім'я, і не оприлюднив витрати на суму понад 1 мільйон гривень.

За результатами повної перевірки декларації депутата Кропивницької міської ради за 2022 рік, НАЗК виявило, що декларант вказав недостовірні відомості на суму понад 18,2 мільйона гривень.

«Так, декларант отримав на рахунок в іноземному банку поворотну фінансову допомогу у розмірі $500 тис. (еквівалент 18 284 300 грн), не вказавши про це відомостей у розділі 13 декларації» , — йдеться в повідомленні.

За висновками НАЗК Національна поліція розпочала кримінальне провадження щодо обох депутатів.