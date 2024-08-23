Віце-канцлер Німеччини закликав українських біженців починати працювати

Українським біженцям, що обрали Німеччину в якості свого притулку від війни з Росією, необхідно почати працювати, повідомляє Ділова столиця.

Про це віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив в ефірі телеканалу Welt.

За його словами, напередодні земельних виборів у Саксонії та Тюрінгії дебати щодо виплат та пільг українським біженцям запалали з новою силою.

"Але загалом краще працювати всім – це краще для людей, для інтеграції людей, для соціальної системи" , – каже Хабек.

При цьому міністр визнав, що прийом біженців на роботу може бути ускладнений різними факторами, такими як становище у сім'ї, хвороби та необхідність догляду за дітьми.

Хабек розкритикував слова прем'єр-міністра федеральної землі Бранденбург Дітмара Войдке, який назвав виплату громадянської допомоги українським біженцям такою, що "не відповідає поточній обстановці".

Як повiдомлялось, 21 серпня речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер заявив, що російське керівництво ухвалило рішення про напад на Україну, виходячи зі своїх імперських уявлень, а зараз саботує мирні переговори з Києвом.