Частина центру Чернігова залишилася без світла: знеструмлено понад 14 тисяч абонентів

Частина центру Чернігова сьогодні, 23 серпня, залишилася без світла. Знеструмлені понад 14 тисяч абонентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє на АТ "Чернігівобленерго" у Telegram.

Як зазначається, у Чернігові було аварійно відключено відразу кілька ліній електропередачі. Без електропостачання 14 046 абонентів у центрі міста.

"Робимо усе, щоб відновити електропостачання якомога швидше" , - зазначають енергетики.

Нагадаємо, за повідомленнями "Укренерго", 23 серпня в Україні не будуть вимикати світло. Сьогодні графіки відключень не діють, але українців закликають бути заощадливими.

Ситуація зі світлом в Україні

Росія у 2024 році відновила масштабні обстріли енергетики України. Були знищені декілька великих ТЕС, зокрема Зміївська у Харківській області, Трипільська у Київській області та Бурштинська в Івано-Франківській області.

Внаслідок серйозних пошкоджень в Україні вводили відключення світла за графіками. Ситуація зі світлом погіршилася під час аномальної спеки у липні. Через погоду зросло споживання електроенергії, а генерація не могла покрити дефіцит.