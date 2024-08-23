Опитування показало, кому у владі росіяни довіряють найменше

Жителі РФ найбільше довіряють своєму президентові Володимиру Путіну та військовим, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать результати онлайн-опитування "Сприйняття росіянами війни в Україні", проведеного "Нью Імідж Маркетинг Груп" за підтримки видання "Ділова столиця".

Найбільший рівень довіри мають президент РФ Володимир Путін (47% — повністю довіряють, 29% — частково), військові в цілому (34 і 40% відповідно) та міністр закордонних справ Сергій Лавров 942% і 29%).

Далі з відривом йде голова уряду Михайло Мішустін (28% і 36%) та уряд у цілому (17% та 44%).

Натомість рейтинг недовіри наразі очолює секретар Ради безпеки Сергій Шойгу — йому цілком не довіряють 35%, частково — 25%. За ним йде голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна — 32% та 23% відповідно. Потім — заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв — 29% і 23%.

За ними йдуть голова Російської православної церкви патріарх Кирило (24% та 17%) й очільник Чечні Рамзан Кадиров (15% та 21%).

Найкращий баланс довіри-недовіри — у Путіна, 76% проти 21%. У військових — 74% проти 21%, у Лаврова — 71% проти 22%.

Дослідження проводилось 25 липня — 20 серпня 2024 року за методикою CATI (Computer Assisted Telephone Interview — телефонне опитування за інтерактивною структурованою анкетою). Вибіркова сукупність — 1200 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,8%.

Соціологи звертають увагу, що масові опитування в Росії мають свою специфіку: важко отримати максимально об’єктивні дані, з одного боку, через лояльність учасників до влади та її ініціатив, а з іншого — через побоювання репресій.