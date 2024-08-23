СБУ затримала коригувальника подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня

Служба безпеки України затримала одесита, якого підозрюють у коригуванні подвійного ракетного удару з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер М" по Одесі 15 березня 2024 року. Тоді загинула 21 людина, ще понад 70 - постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора.

За даними СБУ, ним виявився місцевий рієлтор, який шпигував за Силами оборони та коригував ракетні удари росіян по Одесі.

Зазначається, що 15 березня 2024 року він передав ворогу відомості щодо результатів подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок ворожої атаки тоді загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення.

Також, за даними слідства, підозрюваний збирав інформацію про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України.

Окрім цього, одесит відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості. У своїх висловлюваннях він неодноразово принижував національну честь та гідність українців, розпалював національну ворожнечу та ненависть, а також виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання в Одесі. Під час обшуку виявлено мобільний телефон, в якому містилось листування з російським куратором та інші докази протиправної діяльності.

Правоохоронці повідомили чоловіку підозру у державній зраді, розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, а також виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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