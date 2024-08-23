Влада РФ вирішила ігнорувати присутність ЗСУ на Курщині - естонська розвідка

Режим Російської Федерації, очевидно, вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них вторгненням до Курської області, заявив заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн. З посиланням на ERR.﻿, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, знаходиться в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області" , - наголосив він.

Кессельманн додав, що знищення мостів через річку Сейм ставить армію РФ перед дилемою: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде під контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.

"Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації" , - зазначив Кессельманн.

Він наголосив, що підрозділи РФ створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

"Судячи з усього, ЗСУ немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області" , - заявив Кессельман.

Але "схоже, що режим Російської Федерації вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них у Курській області".

За словами Кессельманна, ЗСУ змусили Росію використовувати в конфлікті, зокрема, призовників.

"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - зазначив він.