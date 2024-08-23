Єрмак розкрив деталі зустрічі Зеленського з Моді

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години. Вона проходила у кількох форматах.﻿ З посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами Єрмака, Зеленський зустрів Моді у Маріїнському палаці.

"Почалася зустріч тет-а-тет. Потім до цієї зустрічі приєдналися міністри закордонних справ, а також радник з питань нацбезпеки прем'єра Індії і я, як голова Офісу президента. Загалом ця зустріч проходила протягом такого рекордного терміну - практично три години" , - зазначив він.

Потім була зустріч у широкому форматі, у якій брали участь інші міністри України та Індії, а також інші члени делегацій.

Керівник ОП уточнив, що на переговорах було обговорено багато тем. Насамперед це була війна Росії проти України. Усі принципові позиції Києва озвучили прем'єру Індії.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше відвідав Україну за її незалежності.

У ході візиту глава індійського уряду зустрівся із діаспорою Індії, а також провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

На прес-конференції з главою української держави прем'єр Індії заявив, що його країна готова зробити "активний внесок", щоб війна Росії проти України завершилася.