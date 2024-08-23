У російській колонії трапився бунт, при штурмі силовики "ліквідували" ув'язнених

Губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що під час штурму колонії, яку раніше сьогодні захопили ув’язнені, нападників «ліквідували».Чи це означає, що їх убили, незрозуміло, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас Росгвардія звітувала про «нейтралізацію» чотирьох ув’язнених, які взяли в заручників співробітників колонії. Заручників звільнено.Андрій Бочаров повідомив, що є загиблі серед заручників в ВК-19.

У Волгоградській області Росії ув’язнені захопили виправну колонію суворого режиму №19 у місті Суровікіно. Федеральна служба виконання покарань Росії повідомила, що нападників було четверо. Вони захопили в заручники вісім співробітників колонії та чотирьох засуджених.

Чотирьом співробітникам виправної установу завдали колото-різаних ран різного ступеня тяжкості, троє з них померли. Ще четверо, які чинили опір, госпіталізовані, один із яких помер у лікарні. Також постраждали четверо засуджених.

Це друге захоплення заручників у російській виправній системі за два місяці. У червні СІЗО-1 у Ростові-на-Дону захопили ув’язнені. Стверджувалося, що вони були прихильниками «Ісламської держави». Тоді двоє заручників було поранено, п’ятеро з шістьох нападників убито під час затримання.

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