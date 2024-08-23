У Білому домі заявили, що обговорюють з Україною нові удари по РФ
Адміністрація президента США Джо Байдена визнала, що обговорює з Україною перспективи збільшення глибини ударів територією Росії американською зброєю, повідомляє Ділова столиця.
Про це на регулярному онлайн-брифінгу для журналістів заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки (РНБ) Білого дому Джон Кірбі.
"Як ви знаєте, президент США — "ред.") дозволив їм (Силам оборони України — "ред.") застосовувати американські боєприпаси через цей кордон, щоб відповідати на загрози, що насуваються. Ми все ще ведемо переговори з ними", — заявив Кірбі.
Нагадаємо, за даними американського видання Politico, Сполучені Штати розглядають можливість відправлення Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM, які здатні бити на відстань понад 370 км.