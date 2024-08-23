Норвегия разрешила Украине использовать свои технологии в производстве боеприпасов

Уряд Норвегії вирішив дозволити Україні використовувати оборонні технології скандинавської країни для артилерійських снарядів, розроблених Nammo AS, які будуть вироблятися на українських підприємствах.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Це рішення було прийнято після того, як минулого місяця Норвегія вирішила збільшити виробництво передових артилерійських боєприпасів і ракетних двигунів, щоб збільшити постачання в Україну та її союзників по НАТО, а також посилити власні запаси.

«Ми бачимо, що важливо зміцнити здатність українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні» , — сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Сторе у заяві у п'ятницю, 23 серпня.

Компанія Nammo погодилася налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією, повідомили в уряді Норвегії.

Як відомо, у липні уряд Норвегії прийняв рішення про виділення оборонній компанії Nammo 1 мільярда норвезьких крон ($94 мільйони) для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та ракет, зокрема для України.