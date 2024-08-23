Норвегия разрешила Украине использовать свои технологии в производстве боеприпасов
Уряд Норвегії вирішив дозволити Україні використовувати оборонні технології скандинавської країни для артилерійських снарядів, розроблених Nammo AS, які будуть вироблятися на українських підприємствах. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.
Це рішення було прийнято після того, як минулого місяця Норвегія вирішила збільшити виробництво передових артилерійських боєприпасів і ракетних двигунів, щоб збільшити постачання в Україну та її союзників по НАТО, а також посилити власні запаси.
«Ми бачимо, що важливо зміцнити здатність українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні», — сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Сторе у заяві у п'ятницю, 23 серпня.
Компанія Nammo погодилася налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією, повідомили в уряді Норвегії.
Як відомо, у липні уряд Норвегії прийняв рішення про виділення оборонній компанії Nammo 1 мільярда норвезьких крон ($94 мільйони) для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та ракет, зокрема для України.
Nammo (Nordic Ammunition Company) спеціалізується на виробництві боєприпасів. Її акції розділені порівну та належать міністерству торгівлі й промисловості Норвегії та фінській аерокосмічній та оборонній корпорації Patria Oyj.