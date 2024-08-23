Білорусь за останні два тижні перекинула до 1100 військових до кордону з Україною

Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область на кордоні з Україною після початку наступу ЗСУ у російській Курській області. З посиланням на моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн, повідомляє Новое время.

Як зазначає проєкт, перекидання білоруських військових до південних регіонів країни почалося вранці 10 серпня. Загальна чисельність угруповання може становити приблизно 1100 військових.

Беларускі Гаюн пише, що причиною перекидання військ є наступ ЗСУ в Курській області.

Також, за останніми даними, в Гомельську область направили кілька вертольотів й штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками й ЗРК С-300ПС.

22 серпня у Держприкордонслужбі повідомили, що ситуація на кордоні Білоруссю залишається контрольованою, там не фіксують роботи ворожих ДРГ та інших провокацій.

18 серпня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що «був змушений» перекинути майже третину своєї армії до кордону з Україною через те, що там нібито знаходиться понад 120 тисяч військових.

Раніше він заявляв, що Росія у разі агресії щодо Білорусі введе в країну свої війська для надання так званої військової підтримки.