З ладу виведені всі три пороми, якими окупанти доправляли паливо до Криму - Кримський вітер

Після успішного удару ЗСУ по порту Кавказ були виведені з ладу всі три пороми, якими росіяни доправляли паливо в тимчасово окупований Крим.﻿ З посиланням на Кримський вітер, повідомляє Новое время.

«На Керченській переправі працювали три залізничні пороми: Авангард, Слов’янин і Конро Трейдер» , — ідеться в повідомленні.

Паблік нагадав, що пором Авангард потрапив під удар 30 травня, був серйозно пошкоджений і перебуває в ремонті. Пором Слов’янин ЗСУ пошкодили 23 липня, зараз цей пором очікує ремонту, перебуває в Азовському морі.

«Ну а „Конро Трейдер“ затонув після атаки 22 серпня в порту Кавказ, паралізувавши на невизначений час роботу Керченської поромної переправи» , — повідомив паблік.

Моніторингова група повідомляє, що Керченським мостом залізничним транспортом паливо до Криму не доправляють, оскільки конструкції ослаблені після вибуху на мосту і горіння вантажного потяга. Також паблік стверджує, що окупанти побоюються, що по складу з паливом може бути завдано ракетного удару.