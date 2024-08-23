У Пролетарскьку, де шостий день палає нафтобаза, сталася ще одна масштабна пожежа

У місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза, почалася ще одна пожежа. Вогонь охопив житлові будинки.﻿ З посиланням на МНС РФ та російські Telegram-канали, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У МНС стверджують, що у Пролетарську горить "суха рослинність". Російські Telegram-канали пишуть про займання очерету.

"Вогонь перейшов на житлові будови" , - уточнюють у МНС.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, що пожежа - біля залізниці. Місцеві жителі публікують кадри, де залізницею везуть цистерни, що може призвести до нових вибухів.

При цьому росіяни скаржаться, що очерет нібито могли підпалити диверсанти.

Найімовірніше, пожежа на нафтобазі та "займання сухої рослинності" не пов'язані між собою.

Нагадаємо, 18 серпня нафтобазу в Пролетарську атакували невідомі дрони.

Після цього на нафтобазі розпочалася пожежа та вибухали цистерни з паливом. Російські рятувальники не можуть нічого вдіяти з вогнем уже шостий день, частина з них постраждала.

Російські ЗМІ писали, що дим, який виник внаслідок пожежі, зафіксували біля Ростова. Відстань між містами - близько 150 кілометрів.