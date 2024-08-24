Воронезьку область атакували БпЛА, горить та детонує склад боєприпасів

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що область атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Гусєв у telegram, Аstra.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БпЛА.

Унаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено".

Перед цим Гусєв повідомляв про нібито збитий БпЛА, загорання та одного пораненого.

Оновлено: Паблік Аstra повідомив, що Острогозьку Воронезької області горить і детонує склад боєприпасів.

Зазначається, що В Острогозьку розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.