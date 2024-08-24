ISW: Сили оборони продовжили просування в районі Суджі

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, підтвердили просування українських військ у районі Суджі Курської області РФ, повідомляє Українська правда.

"Українські війська продовжували незначне просування в районі Суджі на тлі триваючих українських операцій в Курській області 23 серпня".

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі).

Російський блогер стверджував, що українські сили також просунулися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Російські джерела також запевняють, що є суперечливі повідомлення про бої на схід від Суджі в районі населених пунктів Саморядово і Козирівка, але що в цьому районі, ймовірно, діють мобільні групи українських військ.

Деякі російські блогери заявили, що українські війська також просунулися на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі).

Крім того, вони зазначали, що російські війська знову зайняли Спальне і Крупець (обидва на південний схід від Суджі), хоча ситуація в цьому районі залишається незрозумілою.

За даними російських блогерів, війська РФ відбили українську механізовану атаку силами взводу біля Олександрівки (на північний схід від Коренево).

Один із цих блогерів стверджував, що 23 серпня російські війська знову зайняли позиції на захід від Кореневого, припускаючи, що українські війська нещодавно діяли на захід від цього населеного пункту.

Разом з тим російські джерела засвідчили, що 22 і 23 серпня бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення в Курській області.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США отримують "краще розуміння" цілей України в Курській області і зазначила, що Україна хоче створити буферну зону в Курській області.

Сінгх додала, що США все ще працюють над тим, щоб визначити, як буферна зона відповідає стратегічним цілям України, і що США продовжують надавати матеріальні засоби для підтримки потреб України на полі бою.

Вона пояснила, що нинішні обмеження США на можливість України використовувати надану США зброю для ураження військових цілей у прикордонних з Росією районах дозволяють українським військам вести вогонь у відповідь, захищаючись від російських атак через кордон, в тому числі в Курській області.

Ключові висновки ISW за 23 серпня: