У ЦНАП пояснили, коли потрібно міняти паспорт старого зразка на ID-картку

Українці, які користуються паспортами у вигляді "книжечки", можуть обміняти їх на пластикові ID-картки. У деяких випадках така заміна є обов'язковою, повідомляє РБК-Україна.

Коли треба міняти паспорт на ID-картку, розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Законодавство України не встановлює кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року, звертає увагу Наталі Шамрай. Це означає, що власники таких паспортів можуть обміняти їх на ID-картку за власним бажанням.

Однак є випадки, коли заміна на ID-картку є обов’язковою. Це відбувається, якщо паспорт зразка 1994 року:

був втрачений;

викрадений;

пошкоджений;

або якщо змінилися особисті дані власника (наприклад, прізвище).

"Також ID-картка видається, якщо власник паспорта не вклеїв нове фото після досягнення 25 або 45 років упродовж одного місяця, крім випадків, коли досягнення 25 або 45 річного віку відбулося під час воєнного стану" , - пояснює вона.

Наталія Шамрай додає, що обов’язкова заміна паспорта-книжечки на ID-картку не передбачена.

"Деякі українці помилково думають, що паспорти старого зразка потрібно обов’язково змінювати на ID-картки" , - зазначає фахівець.

Після досягнення 14 років усі громадяни України отримують свій перший паспорт у формі ID-картки – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України" (зі змінами).