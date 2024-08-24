У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів і 9 танків, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали: