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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1160 солдатів і 9 танків, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 606490 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8542 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16620 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17349 (+42) од,
  • РСЗВ – 1169 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 935 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39) од,
  • крилатих ракет ‒ 2444 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23383 (+54) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2911 (+1) од.

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