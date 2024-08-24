Запорізьку область за добу атакували понад 130 ворожих БПЛА

Впродовж минулої доби окупанти понад 300 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області, зокрема атакували громади 132 дронами різної модифікації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

"132 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку".

Федоров також повідомив, що окупанти завдали 164 артобстріли по території Біленького, Гуляйполя, Оріхова, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Крім того, 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.