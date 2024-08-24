Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна у Гуляйполі

У Гуляйполі Запорізької області окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна: будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Національна поліція, пресслужба МВС.

Вродовж доби 23 серпня росіяни завдали 306 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Василівського районів. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА.

Під прицілом росіян перебували Біленьке Запорізького району, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Мала Токмачка, Левадне, Роботине, Малинівка, Преображенка Пологівського району.

Під час обстрілів цивільні громадяни не постраждали.

Поліцейські задокументували наслідки ворожих атак.

В результаті дронової атаки у селі Біленьке пошкоджено інфраструктурний об’єкт та декілька будинків.

У Гуляйполі під час нічного обстрілу знищено історичну пам’ятку - краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Також побиті домоволодіння мирного населення, господарські будівлі, знищене особисте майно громадян.

"Слідчі поліції та СБУ зібрали докази воєнних злочинів. За матеріалами відкриті кримінальні провадження у межах ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України".