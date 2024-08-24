Лукашенко привітав український народ з Днем Незалежності
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри стягування до кордону з Україною майже третини своєї армії, знову вирішив привітати український народ із Днем Незалежності, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Telegram-канал президента Білорусі "Пул первого".
Лукашенко заявив, що "на білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставилися до сердечного і працьовитого народу України". За словами білоруського диктатора, "нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, а й прагнення дружити та ладнати з сусідами".
"Упевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусь зі свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні".
Лукашенко побажав жителям України "мирного неба і громадянської злагоди, благополуччя їхній щедрій країні, згуртованості сім'ям".
Нагадаємо:
- 18 серпня Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.
- Перед цим Лукашенко заявляв, що Росія в разі агресії щодо Білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки.