Росіяни обстріляли центр Костянтинівки: є загиблі та поранені

У суботу 24 серпня російські війська обстріляли середмістя Костянтинівки Донецької області, в результаті чого загинуло 5 цивільних, та щонайменше ще 5 мирних мешканців поранено, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Донецька обласна прокуратура, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За даними слідства, об 11:46 24 серпня війська РФ обстріляли, ймовірно, з артилерії місто Костянтинівка. Мішенню для окупантів став житловий квартал.

В результаті ворожої атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян – троє чоловіків та двоє жінок.

З пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів доставлено чоловіка і чотирьох жінок. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Очільник області вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися.