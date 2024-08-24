ЗМІ: США не планують найближчим часом передавати Україні свої F-16

США не будуть найближчим часом передавати літаки F-16 Україні в рамках авіаційної коаліції, створеної партнерами, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника міністра оборони США Френка Кендалла в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

Кендалл, який відповідає за військово-повітряні сили США, заявив, що Сполучені Штати не планують найближчим часом передавати Україні власні F-16.

"Я про це не знаю" , - сказав він в інтерв'ю фінському виданню.

За словами Кендалл, поточна допомога задовольняє теперішні потреби України. F-16 пообіцяли Україні Данія та Нідерланди, які є членами НАТО.

"Сполучені Штати допомагають навчати пілотів разом з нашими партнерами, і наступного року буде суттєвий прогрес в обсязі навчання" , - додав він.

F-16 вже в Україні

Нагадаємо, влітку Україна отримала від партнерів перші винищувачі F-16. Цьому передували численні заяви ЗМІ про перше застосування літаків.

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив отримання літаків у символічний день 4 серпня, коли відзначають День Повітряних сил ЗСУ.

Українське командування наголошує, що поки отриманих винищувачів не достатньо, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті.