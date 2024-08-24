Welt: ЄС вперше обговорить відправку військових інструкторів до України

Представники Європейського союзу вперше обговорять питання відправлення військових інструкторів в Україну. Ймовірно, це станеться наступного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише німецьке видання Welt.

Як зазначає видання, українська влада закликала ЄС направити інструкторів в Україну в листі головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю від 31 травня.

За інформацією Welt, міністри закордонних справ і оборони Європейського союзу вперше обговорять це питання в середині наступного тижня. Ця тема також обговорюватиметься 27 серпня у комітеті з політики та безпеки ЄС (PSK).

За відправку в Україну військових інструкторів виступають Франція, країни Балтії, Данія та Швеція, тоді як Австрія, Угорщина, Німеччина, Мальта та Словенія проти, побоюючись загострення конфлікту.

У середині листопада мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС, насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки. Якщо буде позитивне рішення, мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання на території України.

Видання повідомляє, що перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі у липні.

Welt додає, що основою для обговорень наступного тижня стане конфіденційний документ Європейської служби зовнішніх дій. Він має назву "Стратегічний огляд тренувальної місії ЄС в Україні". У документі йдеться, що в результаті травневої мобілізації Україна очікує до 150 тисяч новобранців, буде створено десять нових піхотних бригад.

Що цьому передувало

Нагадаємо, не початку 2024 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливість відправки західних військ в Україну. Пізніше в Україні заявив, що Франція готова направити військових інструкторів в Україну для навчання ЗСУ.

Після цього в Європі почалися дискусії щодо можливого навчання українських військ на їх території. Деякі країни ЄС та НАТО побоюються, що це може викликати загострення, а також те, що Росія націлиться на іноземних тренерів.