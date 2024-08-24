Прем'єр Литви у виступі українською звернулася до народу України

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте пообіцяла і надалі підтримувати Україну, щоб наблизити перемогу, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала у виступі на Софійській площі у Києві поряд з президентами України та Польщі Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою.

Свою промову прем’єр-міністерка Литви повністю висловила українською мовою.

"Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут і відзначати незалежність України разом з вільним та незламним народом України. Як і весь цивілізований світ захоплюся вами і щиро вам вдячна, адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх: мою батьківщину Литву, Європу і весь демократичний світ", – наголосила Шимоніте.

Вона заявила про віру у те, що день перемоги обов’язково настане, "що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і вільному, гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудуть міста ЄС та НАТО Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких українські захисники та захисниці, що повернуться з передової та полону".

Також вона висловила сподівання, на те, що ві, хто здійснював воєнні злочини проти українського народу і держави, отримають свої вироки.