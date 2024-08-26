У Генштабі оновили дані про втрати російських окупантів за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 608 820 окупантів, 1140 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 26 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 608 820 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16648 (+17) од,
- артилерійських систем – 17443 (+47) од,
- РСЗВ – 1172 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14134 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2444 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2941 (+13).