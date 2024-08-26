У Києві через проблеми в енергосистемі розгорнуть "Пункти незламності"

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву" , – йдеться у повідомленні КМВА.

Попко наголосив, що енергетики працюють, щоб повернути світло.

Нагадаємо:

Внаслідок масованих російських обстрілів 26 серпня "Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Через відключення світла у Києві та Житомирі виникли проблеми з водопостачанням.