Прем'єр Чехії не очікує значних змін на полі бою в Україні

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що не варто очікувати значних змін на полі бою в Україні, повідомляє Європейська правда.

Заяву чеського прем’єра на зустрічі з послами наводить České noviny.

Фіала підкреслив, що Росія й надалі зосереджуватиметься на підриві критичної та цивільної інфраструктури України, а також на спробах створити хаос у світі.

"Ми не очікуємо якихось значних змін на полі бою, хоча, звичайно, нинішні маневри українських військ на російській території є певною символічною зміною. Але фактично ми змушені визнати, що очікувати на серйозний перелом у конфлікті зараз не доводиться", – додав він.

Чеський прем’єр наголосив, що кремлівський правитель Владімір Путін не втрачає волю до завоювань.

Фіала додав, що в чеських позиціях нічого не змінилося: багатостороння підтримка України і стримування агресора, як і раніше, в інтересах Чехії.

Він зауважив, що ширша мета допомоги Україні полягає в тому, щоб якомога більше зберегти країну функціональною і стабільною, забезпечити якнайшвидше післявоєнне відновлення країни та поступове наближення до європейських стандартів, що полегшить її майбутню інтеграцію в західні організації.

Раніше чеський президент Петр Павел поділився своїми міркуваннями щодо того, коли може закінчитись війна Росії проти України.

Він також вважає можливим тимчасовий "компроміс" щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну.