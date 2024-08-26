У Кремлі заявили, що тема переговорів із Україною наразі втратила свою актуальність, повідомляє Ділова столиця.

Про це речник російського президента Дмитро Пєсков заявив у коментарі для росЗМІ.

"Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність" , — зазанчив посадовець.

До операції ЗСУ в Курській області жодних переговорів між Україною та РФ не було, додав Пєсков.

Як повiдомлялось, майже дві третини росіян вважають, що РФ необхідно вести перемовини "з приводу ситуації в Україні".