У Кремлі заявили, що тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність
У Кремлі заявили, що тема переговорів із Україною наразі втратила свою актуальність, повідомляє Ділова столиця.
Про це речник російського президента Дмитро Пєсков заявив у коментарі для росЗМІ.
"Тема переговорів з Україною наразі втратила свою актуальність", — зазанчив посадовець.
До операції ЗСУ в Курській області жодних переговорів між Україною та РФ не було, додав Пєсков.
Як повiдомлялось, майже дві третини росіян вважають, що РФ необхідно вести перемовини "з приводу ситуації в Україні".