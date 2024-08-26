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ДСНС: На Миколаївщині внаслідок повітряного удару спалахнули пожежі

ДСНС: На Миколаївщині внаслідок повітряного удару спалахнули пожежі
Фото: ДСНС

У Миколаївській області рятувальники ліквідували наслідки масованого ворожого обстрілу 26 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Ворог цілився по критичній інфраструктурі, наразі ситуація стабільна. Є постраждалі", — кажуть у відомстві.

Через падіння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області.

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"Горіли переважно сухостої на відкритих територіях", — стверджують у ДСНС.

Займання гасили рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони.

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