ДСНС: На Миколаївщині внаслідок повітряного удару спалахнули пожежі
У Миколаївській області рятувальники ліквідували наслідки масованого ворожого обстрілу 26 серпня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Ворог цілився по критичній інфраструктурі, наразі ситуація стабільна. Є постраждалі", — кажуть у відомстві.
Через падіння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області.
"Горіли переважно сухостої на відкритих територіях", — стверджують у ДСНС.
Займання гасили рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони.