ДСНС: На Миколаївщині внаслідок повітряного удару спалахнули пожежі

У Миколаївській області рятувальники ліквідували наслідки масованого ворожого обстрілу 26 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Ворог цілився по критичній інфраструктурі, наразі ситуація стабільна. Є постраждалі" , — кажуть у відомстві.

Через падіння боєприпасів та їх уламків виникли пожежі у Первомайському та Миколаївському районах області.

"Горіли переважно сухостої на відкритих територіях" , — стверджують у ДСНС.

Займання гасили рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони.