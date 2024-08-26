МАГАТЕ у вівторок відвідає Курську АЕС

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства завтра відвідає Курську АЕС.﻿ Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі, повідомляє Економічна правда.

"З огляду на серйозність ситуації, я особисто очолюю місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Курській атомній електростанції (КАЕС) в РФ" , – написав Гроссі.

Він запевнив, що у зв'язку з новими подіями та підвищенням рівня військової активності поблизу КАЕС, уважно стежить за розвитком подій на місці, особливо щодо станції.