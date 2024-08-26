Україна перетнула "червоні лінії" не лише РФ, а й США - FT

Розпочавши операцію в Курській області, Україна не лише перетнула кордони Росії. Вона також перетнула "червоні лінії", встановлені у Вашингтоні, повідомляє Дзеркало тижня.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США наполягають на тому, що їхня мета — допомогти Україні захистити свою територію і вижити як суверенній державі. Будь-які припущення про те, що війна може бути перенесена на територію Росії, розглядалися як небезпечні, зазначає Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин газети Financial Times.

На початку війни президент Джо Байден поставив перед своєю адміністрацією дві мети. Першою була підтримка України. Друга — уникнути третьої світової війни. Якби США довелося обирати між цими двома цілями, вони, очевидно, обрали б останню.

Але Україна бореться за своє виживання. Вона прийняла б пряму участь США у війні з Росією. А США проти будь-якої ескалації. Як наслідок, схильність до ризику у Вашингтоні та Києві відрізняється.

"Різниця в готовності до ризику між Америкою та Україною знаходить своє відображення і в Європі. Країни, які знаходяться близько до лінії фронту і відчувають пряму загрозу з боку Росії — такі як Естонія і Польща — наполягають на наданні Україні більш сучасного озброєння і більшої свободи у його застосуванні. Німеччина ж діє набагато повільніше" , — пояснює оглядач.

Українці вже давно скаржаться, що обережність їхніх союзників означає, що їх просять воювати "з однією рукою за спиною". Росія може завдавати удари вглиб України, але Україні заборонено завдавати ударів у відповідь.

Але навіть успіх України в Курській області навряд чи призведе до того, що США відкинуть свою обережність. Американці, як і раніше, мають намір уникати прямого конфлікту з Росією і все ще серйозно ставляться до загрози ядерного конфлікту.