Запрацював Закон про виплати військовим, що воюють на території РФ

24 серпня 2024 року в газеті "Голос України" опубліковано Закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"", який стосується соцзахисту військових, які беруть участь у бойових діях на території рф, зокрема у Курській області. Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, повідомляє ЮрЛіга.

Документ передбачає, що дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» поширюється на військових, які беруть участь у бойових діях поза межами України.