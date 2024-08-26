В "Укренерго" оцінили, як вплине обстріл 26 серпня на відключення світла

Поки складно прогнозувати, чи вплинула масована повітряна атака 26 серпня на енергосистему України в питанні майбутніх відключень світла﻿. Про це заявив на брифінгу радник прем'єр-міністра, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, повідомляє Ділова столиця.

"Поки важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми й на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. Але, думаю, до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення" , — сказав він.

Бойко додав, що за відсутності обстрілів до кінця жовтня не планувались значні обмеження, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.