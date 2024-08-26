В "Укренерго" оцінили, як вплине обстріл 26 серпня на відключення світла
Поки складно прогнозувати, чи вплинула масована повітряна атака 26 серпня на енергосистему України в питанні майбутніх відключень світла. Про це заявив на брифінгу радник прем'єр-міністра, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, повідомляє Ділова столиця.
"Поки важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми й на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. Але, думаю, до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", — сказав він.
Бойко додав, що за відсутності обстрілів до кінця жовтня не планувались значні обмеження, оскільки в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.
"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус". І відповідно скоригувати плани з підготовки до зими", — зазначив Юрій Бойко.