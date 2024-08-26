На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми

Через погіршенням безпекової ситуації в Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей із батьками або особами, які їх замінюють. ﻿﻿Про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила почати примусову евакуацію дітей з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів:

Костянтинівська громада: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне;

Селидівська громада: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

"Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей). Цілодобова "гаряча лінія" обласного кол-центру – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal). Вкотре наголошую: єдиний правильний вибір для цивільних — це евакуація! Евакуація рятує життя!" , - йдеться у повідомленні.

Раніше Філашкін повідомляв, що з 20 серпня у Покровську Донецької області почнеться обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей та родин із дітьми.