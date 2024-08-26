Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже $1,3 млрд

Повітряна атака України 26 серпня коштувала Росії близько 1,26 млрд дол, повідомляє Економічна правда.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на початку доби 26 серпня, ворог випустив по Україні:

109 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

77 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети Х-22;

28 крилаті ракети морського базування "Калібр";

6 балістичні ракети "Іскандер-М";

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від 49 тис дол, якщо говорити про власне виробництво РФ, до 290 тис дол, якщо мова йде про імпорт з Ірану. Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану - 193 тис дол.

Отже, 109 ударних БПЛА "Шахед" коштували РФ близько 21,3 млн дол.

Ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" складає 10 млн дол, загальна сума випущених ракет - 30 млн дол.

Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 3 млн дол.

Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд дол.

За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети "Калібр" коштує 6,5 млн дол, отже загальна сума витрат на цю ракету становила 182 млн дол.

Ракети Х-59/Х-69 вартують по 0,5 млн дол за одиницю, таким чином загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн дол.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 18 млн дол.

Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить 1,26 млрд дол.