Сирський обговорив посилення ППО з командувачем військ НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час телефонної розмови обговорив з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі хід бойових дій на різних ділянках фронту та посилення української ППО. ﻿﻿З посиланням на соцмережі Сирського, повідомляє Українська правда.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував Каволі про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту.

Він подякував за надану військову допомогу і окреслив наші основні потреби, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.